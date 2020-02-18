Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 43 şüpheli hakkında... - Son Dakika

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Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 43 şüpheli hakkında...
7 saat önce
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA
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