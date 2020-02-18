Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 43 şüpheli hakkında... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 43 şüpheli hakkında... - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 43 şüpheli hakkında...

7 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 43 şüpheli hakkında..., System.String[]

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
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