Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 29 gözaltı kararı - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 29 gözaltı kararı

05.01.2021 09:24
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 29 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 28'i subay, 1'i mahrem sorumlu olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 28'i subay, 1'i mahrem sorumlu olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 28'i subay, 1'i 'mahrem imam' olmak üzere toplam 29 şüphelinin Ankara merkezli 10 ilde 05.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 29 gözaltı kararı - Son Dakika


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