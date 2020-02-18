Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika

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Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
6 saat önce
ANKARA'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 24 şüpheli gözaltı alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:42 Kaynak: DHA
ANKARA'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 24 şüpheli gözaltı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ terör örgütü ile irtibatı tespit edildi. Bunun üzerine 24'ü aktif görevde diğerleri emekli, istifa ve ihraç olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 15 ilde başlatılan operasyonda şu ana kadar 24 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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