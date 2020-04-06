Kara Kuvvetlerinde, koronavirüsle mücadele kapsamında sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi - Son Dakika

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Kara Kuvvetlerinde, koronavirüsle mücadele kapsamında sözleşmeli er temin faaliyetleri ertelendi
6 saat önce
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ertelendi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2020 yılı sözleşmeli er temin faaliyetleri, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ertelendi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sözleşmeli erlik için başvuruda bulunan adayların ikinci seçim aşamaları ileri bir tarihte yapılacak.
Seçim aşamalarının icra edileceği tarihler, faaliyetlerin başlangıcından 15 gün önce duyurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:30 Kaynak: AA
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