Kara Kuvvetlerindeki 'ankesör' soruşturmasında 32 gözaltı kararı
1 saat önce
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında, 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında, 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:28
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