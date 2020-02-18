Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen... - Son Dakika

Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen...

7 saat önce

Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen 2'si mahrem 44 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen..., System.String[]

Kara Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen 2'si mahrem 44 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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