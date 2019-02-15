Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetlerinden 7 Ülkenin Katılımı ile Bilgisayar Destekli Tatbikat

Kara Kuvvetlerinden 7 Ülkenin Katılımı ile Bilgisayar Destekli Tatbikat

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, katılımcı ülkelerin kara kuvvetleri unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, personeli bir sistem içerisinde eğiterek muhtemel bir barışı destekleme harekatının icrasına imkan sağlamak amacıyla Kara Kuvvetleri Tatbikat Kontrol...

Kara Kuvvetlerinden 7 Ülkenin Katılımı ile Bilgisayar Destekli Tatbikat, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, katılımcı ülkelerin kara kuvvetleri unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, personeli bir sistem içerisinde eğiterek muhtemel bir barışı destekleme harekatının icrasına imkan sağlamak amacıyla Kara Kuvvetleri Tatbikat Kontrol Merkez Komutanlığı koordinatörlüğünde "Cooperative Resolve-2019 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı" yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cooperative Resolve-2019 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı, Kara Kuvvetleri Tatbikat Kontrol Merkez Komutanlığı koordinatörlüğünde Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait birlik ve unsurlara ilave olarak ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Katar, Pakistan ve Sudan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla çok uluslu olarak icra edilmektedir. Ayrıca Güneydoğu Avrupa Tugay Komutanlığı (South Eastern Europe Brigade -SEEBRIG) personeli de tatbikata katılmaktadır. 7 Şubat 2019'da başlayan tatbikat, 23 Şubat 2019'a kadar sürecektir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tatbikatın maksadı; katılımcı ülkelerin kara kuvvetleri unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, personeli bir sistem içerisinde eğiterek muhtemel bir barışı destekleme harekatının icrasına imkan sağlamaktır. Tatbikatta Kara Kuvvetleri Komutanlığından 94, ABD'den 32, Azerbaycan'dan 3, Gürcistan'dan 5, Katar'dan 5, Pakistan'dan 2, Romanya'dan 1, Sudan'dan 10 ve SEEBRIG Karargahından 2 olmak üzere toplam 154 personel görev almaktadır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, BM Türkiye Temsilciliği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Havelsan, Aselsan, Kızılay Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü temsilcileri de tatbikata katılım sağlamaktadır." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

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