Kara Kuvvetlerine ait helikopter hamile kadın için havalandı

HAKKARİ - Kara Kuvvetlerine ait helikopter acil hastaneye yetiştirilmesi gereken kadın için havalandı. Hamile kadın Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinden alınarak helikopter ile Van 'a sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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