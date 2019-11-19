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Kara Kuvvetlerine ait helikopter hamile kadın için havalandı
6 saat önce
Kara Kuvvetlerine ait helikopter hamile kadın için havalandıHAKKARİ - Kara Kuvvetlerine ait helikopter acil hastaneye yetiştirilmesi gereken kadın için havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
Kara Kuvvetlerine ait helikopter hamile kadın için havalandı
HAKKARİ - Kara Kuvvetlerine ait helikopter acil hastaneye yetiştirilmesi gereken kadın için havalandı. Hamile kadın Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden alınarak helikopter ile Van'a sevk edildi.
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