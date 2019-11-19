Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetlerine ait helikopter hamile kadın için havalandı
Son Dakika Genel Kara Kuvvetlerine ait helikopter hamile kadın için havalandı - Son Dakika

Kara Kuvvetlerine ait helikopter hamile kadın için havalandı

6 saat önce

Kara Kuvvetlerine ait helikopter hamile kadın için havalandıHAKKARİ - Kara Kuvvetlerine ait helikopter acil hastaneye yetiştirilmesi gereken kadın için havalandı.

Kara Kuvvetlerine ait helikopter hamile kadın için havalandı

HAKKARİ - Kara Kuvvetlerine ait helikopter acil hastaneye yetiştirilmesi gereken kadın için havalandı. Hamile kadın Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden alınarak helikopter ile Van'a sevk edildi.

Kara Kuvvetlerine ait helikopter hamile kadın için havalandı

Hakkari, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
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