Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü
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Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü

46 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı kutladı.

Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı kutladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Türk Kara Kuvvetlerinin 2228'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldiği Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve beraberindeki personeli tebrik etti.
Bakan Akar, Kara Kuvvetlerine çalışmalarında başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:28 Kaynak: AA
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