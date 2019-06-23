Son Dakika Haberleri: Kara Kuvvetlerinin uçakları "hayat vermek" için havalandı
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Kara Kuvvetlerinin uçakları "hayat vermek" için havalandı

55 dakika önce

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen uçaklarla Bursa'dan alınan organlar, hastalara nakledilmek üzere Ankara ve İzmir'e ulaştırıldı.

Kara Kuvvetlerinin uçakları
Kara Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen uçaklarla Bursa'dan alınan organlar, hastalara nakledilmek üzere Ankara ve İzmir'e ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait B-200 tipi iki uçakla, 2 hastaya nakil yapılacak organların ulaştırılması için uçuş görevi gerçekleştirildi.
İlk olarak Ankara'dan havalanan uçak Bursa Yenişehir Havalimanı'na inerek görevli doktorlarla akciğer greftini alarak Ankara'ya ulaştırdı.
Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesinden alınan kalp greftinin de İzmir Ege Üniversitesinde bekleyen bir hastaya nakli için ikinci bir uçuş gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:08 Kaynak: AA
İzmir, Bursa, Ankara, Güncel
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