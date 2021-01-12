Kara lastik ayakkabı ve yemeni yeniden vitrinlerde - Son Dakika

Kara lastik ayakkabı ve yemeni yeniden vitrinlerde

12.01.2021 12:52

- Kara lastik ayakkabı ve yemeni yeniden vitrinlerde Karaman'ın Ermenek ilçesinde ayakkabıcılık yapan Faruk Karakuş, devraldığı 20 metrekarelik ahşap görünümlü nostaljik dükkanının vitrinini yıllardır modası geçmeyen kara lastik ayakkabı ve yemenilerle süslendi.

- Kara lastik ayakkabı ve yemeni yeniden vitrinlerde

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde ayakkabıcılık yapan Faruk Karakuş, devraldığı 20 metrekarelik ahşap görünümlü nostaljik dükkanının vitrinini yıllardır modası geçmeyen kara lastik ayakkabı ve yemenilerle süslendi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde ayakkabıcılık yapan Faruk Karakuş (30), altı ay önce devraldığı 20 metrekarelik ahşap görünümlü nostaljik dükkanına farklı bir görünüm kazandırmam istedi. Bunun üzerine ayakkabıcılık sektörünün her geçen gün gelişmesine rağmen modaya yenilmeyen ve yıllardır modası geçmeyen kara lastik ve yemenileri vitrinine yer vererek satmaya başladı. Sağlamlığı ile ön plana çıkan ve rengi nedeniyle adına 'kara lastik' denilen lastik ayakkabı yaşlıların yanı sıra; tarla, bahçe işinde çalışanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kara lastiklere olan ilgiden dolayı da, farklı renk seçenekleriyle de üretilen lastik ayakkabılar da bulunuyor. Beyaz, mavi renkleriyle ön plana çıkan lastik ayakkabıları daha çok kadınlar tercih ediyor.

Bir müşterisinin çocuk yemenisini arabasının aynasına asmasını kendisini şaşırttığını söyleyen Faruk Karakuş, "Ben burayı yaklaşık 6 ay önce devraldım. Altı çeşit naylon dediğimiz ayakkabılarımız var. Bunların ihtiyar için olanları, biraz daha gençler için topuklu olanları var. Altı düz olanları var. Ben burayı devraldığında bir köşede duruyordu. Ben de böyle bir vitrin yapmak istedim. Gayet de ilgi çekiyor, gelen geçenler fotoğraflarını çekiyorlar. Gençler mesela sosyal medyada kullanmak için fotoğraf çekiyorlar. Bazıları merak edip alıp giyiyor veya süs eşyası olarak kullanıyorlar. Yörüklerimiz halen kullanıyor, çobanlarımız hala kullanıyor, bağda bahçede giyiliyor. Bir tane bayan geldi küçük bir tane çocuk yemenisi almak istedi ve bunu deldirmek istedi bana. Ben de şaşırdım 'neden deldirdi' acaba diye? Gitti arabasının önüne süs olarak astı. Dışarıdan gelenler olsun, burada olsun, bunlar ilgisini çekiyor. Benim de hoşuma gidiyor bunlarla bu kadar ilgilenmeleri. Türkiye'nin ilk lastik ayakkabı fabrikası Ermenek'te olduğu için bütün Türkiye bu ayakkabıyı altındaki 'Ermenek' yazısından hatırlar ve kara lastiğin diğer adıdır 'Ermenek'. Kara lastik diğer adıyla Ermenek; Ermenek'teki maden kazasında oğlu Tezcan Gökçeyi kaybeden ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Recep Gökçe'nin ayağında yırtık hali ile Türkiye'de gündem olmuştu" diye konuştu.

İlçede berberlik yapan Mehmet Gökce ise, "Dedelerimiz ninelerimiz kullanıyor. Biz niye kullanmayalım. Tarlada bahçede biz de giyiyoruz. Yani çok güzel olmuş bence" dedi.

Yapısının yumuşak olması nedeniyle lastik ayakkabılar, farklı objeler yerine de kullanılabiliyor.

Kara lastik ayakkabı ve yemeni yeniden vitrinlerde
Kara lastik ayakkabı ve yemeni yeniden vitrinlerde
Kara lastik ayakkabı ve yemeni yeniden vitrinlerde
Kara lastik ayakkabı ve yemeni yeniden vitrinlerde

Türkiye, Karaman, Ermenek, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kara lastik ayakkabı ve yemeni yeniden vitrinlerde - Son Dakika


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