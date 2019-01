Kara Lastikten Sıcak Bota Giden Mutluluk

CÜNEYT ÇELİK/İSMAİL KAPLAN - Kars 'ta 2 yıl önce Taner Güneş ve gönüllülerin sosyal medya hesabından "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasıyla oyuncak, bot ve mont verilen yüzlerce çocuğun yüzü güldü.Kentte özellikle köylerde maddi durumu iyi olmayan çocuklara destek için harekete geçen Taner Güneş, sosyal medya hesabından "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla yardım kampanyası başlattı.Kendisine destek olan diğer gönüllüler ile kampanyayı genişletip köy köy dolaşan Güneş, çok sayıda çocuğa oyuncak dağıttı.Kara lastikli çocuklara oyuncağın yanında topladıkları mont, bot, eldiven gibi malzemeler dağıtan gönüllü ekip, son olarak Kars'ın Digor ilçesindeki Hasancan köyündeki çocuklara yardım ulaştırdı.Birçok çocuğun ayağındaki kara lastikleri çıkartan gönüllü ekip üyeleri, onları sıcak botla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.Yeni giysilere, botlara kavuşan çocukların mutluluğuna ortak olup onlara pamuk şeker ve çeşitli yiyecekler de ikram eden ekip, son iki yılda yardım ulaştırdıkları yüzlerce çocuğun yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyor.Kampanyayı başlatan Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyayla birçok çocuğa ulaştıklarını söyledi.Kampanyaya desteğin her geçen gün artarak devam ettiğini ifade eden Güneş, "Eskiden şartlar şu anki kadar iyi değildi, oyuncağımız kısıtlı sayıdaydı, hatta terliklerle halının desenleri arasında arabacılık oynardık. Çocukların oyuncakla buluşması için sosyal medyada 'bir oyuncak da sen ver' kampanyası başlattık. dedi.Güneş, kampanya sayesinde yardım dağıtmak için gittikleri köylerdeki çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatarak, "Kampanyamız çok güzel şekilde ilerliyor, takipçi arkadaşlarımız olabildiğince duyarlı, Türkiye genelinden oyuncaklar topluyoruz. Kars'ın ücra köşelerindeki köylere gidip oyuncak dağıtıyoruz. Ekiplerimiz var, gönüllü arkadaşlarımız da bize katılıyor, her hafta sonu köylerde etkinlikte bulunuyoruz." diye konuştu."20 bin mont toplamayı hedefliyoruz"Köylerdeki birçok çocuğa oyuncak ve giysi yardımında bulunduklarını vurgulayan Güneş, "Yeri geliyor çocukları yaş pastayla buluşturuyoruz, pamuk şekeri, kağıt helvasıyla tanıştırıyoruz. Yüzlerindeki o mutluluğa ortak olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 500 çocuğu oyuncakla buluşturduk, yaklaşık 150 çocuğun bot ve mont giymelerine vesile olduk. Değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Türkiye halkı gerçekten çok duyarlı, böyle olunca biz yardım için daha da hırslanıyoruz." ifadelerini kullandı.Güneş, çocukların mutluluğu için birçok çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Zaman zaman köylere mutlulukla sevinçle giderken çocukların çorapsız, yırtık botlarla, montlarla olduğunu görünce hüzünle geri dönüyoruz. Hedefimiz nasip olursa 2019 yılını 2020 ye bağlayan dönemde 10 bin bot ve 20 bin mont toplamayı hedefliyoruz." dedi.Çocukların kara lastikleri sıcak bot ile değiştirildi Kağızman Devlet Hastanesinde anestezi uzmanı olarak görev yapan gönüllü Aslı İpek de oyuncak ve giysi verdikleri çocukların çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Köye ilk girdiğimde çocuklar koşarak geldiler, durumları maddi olarak kötü zaten. Yaptığımız yardımlarla çocukların yüzü güldü. Çocukların ayaklarındaki kara lastiklerini değiştirdik, çoğu yırtıktı, sıcak botlara kavuştular. Bu tür çocuklar için herkesten yardım bekliyoruz." dedi.Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören Zehra Beyza Duran ise yardım dağıttıkları köye daha önceden gelip çocukların durumunu araştırdıklarını belirterek, "Burada çoğu çocuğun ayağında ayakkabı yoktu, montları yoktu. Yardımlarımızla çocukların mutlu olması beni duygulandırdı, çok mutlu oldum." diye konuştu.Yardım alan çocuklardan Didem Bitimli de yardımlarla mutlu olduklarını anlatarak, "Yardım yapan gönüllüleri çok seviyoruz. Yardım alan kardeşlerimiz ve diğer çocuklar çok mutlu oldu, eğlendiler. Her şey için çok teşekkür ediyoruz." dedi.