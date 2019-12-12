Kara: "Liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara: 'Liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz' - Son Dakika

Kara: "Liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz"

6 saat önce

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Genel başkanımızın memleketinde hepimizin, tüm teşkilatın çok büyük sorumlulukları var. Bu bağlamda liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kara:

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Genel başkanımızın memleketinde hepimizin, tüm teşkilatın çok büyük sorumlulukları var. Bu bağlamda liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz" dedi.


MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında belediye hizmetleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler veren Belediye Başkanı Kadir Kara, "Ziyaretiniz bizlere onur verdi. Sizlerin burada olması bizim için çok önemli. Çünkü siz Milliyetçi Hareket Partimizin çok takdir ettiği hem de toplumun olması gereken değişik kesimlere dokunuşunu yöneten konumdasınız. O yüzden biz sizleri ağırlamak ve bazı düşüncelerimizi arz etmekten çok memnunum. Osmaniye Belediyesi olarak genel başkanımızın memleketinde hepimizin, tüm teşkilatın çok büyük sorumlulukları var. Bu bağlamda liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Bizler için bu anlamlı ziyaretinizden dolayı şahsım, belediyemiz, meclis üyelerimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Belediye hizmetleriyle ilgili aldığı bilgilerden ve yapılan çalışmalardan dolayı çok memnun kaldığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Genel Başkanımızın memleketi Osmaniye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Osmaniye Belediyesinin, şahsınızın ve teşkilatımızın yaptığı olumlu çalışmalardan dolayı herkesi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum" dedi.


Konuşmaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu şeref defterini imzaladı.


Ziyaret sonunda Başkan Kadir Kara ve eşi Nihal Kara, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'ya hediye takdim etti. - OSMANİYE

Deniz Depboylu, Kadir Kara, Osmaniye, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'li Enginyurt: "Hiç kimse popülist politikaya milletvekilini alet etmesin"
Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
23:10 Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi oy verme işlemi tamamlandı - Son Dakika
23:06 ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi - Son Dakika
23:06 Afrikalı siyasetçi ve aktivistlerden Macron'un sözlerine tepki - Son Dakika
23:05 Türk derbisi Anadolu Efes'in - Son Dakika
23:04 Erdoğan: Kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel edebiyat ödülü verildi - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:11:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara: "Liderimize yaraşır ve yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]