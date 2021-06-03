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Kara mantar hastalarının tek gözünün çıkarıldığı ameliyatlardan yeni fotoğraflar paylaşıldı - Son Dakika

Kara mantar hastalarının tek gözünün çıkarıldığı ameliyatlardan yeni fotoğraflar paylaşıldı

03.06.2021 18:03

Koronavirüs salgınının büyük yıkımlara neden olduğu Hindistan'daki kaos ortamına bir de kara mantar hastalığı eklendi. Doğadaki küflerden kaynaklanan ve insandan insana bulaşmayan hastalığa yakalanan bazı insanlar, tek gözünün çıkarılması durumunda hayatta kalıyor. Kara mantar hastalığına yakalanan kişilere yapılan cerrahi müdahale anlarından fotoğraflar paylaşıldı.

Dünya bir yandan koronavirüs salgınıyla boğuşurken, diğer yandan da insan sağlığını olumsuz etkileyen hastalıkların daha fazla insana sıçramaması için mücadele veriyor. Ancak Hindistan'da durum, gitgide kötüleşiyor. Her gün binlerce insanın virüse yakalandığı ülkede, şimdi de kara mantar hastalığı nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmaya başladı.

CERRAHİ MÜDAHALE ANLARINDAN FOTOĞRAFLAR GELDİ

Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak da bilinen bu enfeksiyonda hayatta kalma ihtimali yüzde 50 olarak kayıtlara geçiyor. Bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa hayata tutunabiliyor. Kara mantar hastalığına yakalanan insanların, cerrahi müdahaleyle gözlerinin alınması sırasında çekilmiş görüntüler paylaşıldı.

Kara mantar hastalarının tek gözünün çıkarıldığı ameliyatlardan yeni fotoğraflar paylaşıldı

KORONAVİRÜSE YAKALANANLARDA GÖRÜLDÜ

Hindistan'da son aylarda kara mantar enfeksiyonu, koronavirüs hastalığını geçiren ve geçirmekte olan binlerce kişide görülmüştü. Koronavirüsün -tetiklediği düşünülen "mukormikoz" hastaları, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghaziabad'daki Harsh ENT (Kulak-Burun-Boğaz) Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Kara mantar hastalarının tek gözünün çıkarıldığı ameliyatlardan yeni fotoğraflar paylaşıldı

KORONA TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARLA BAĞLANTILI

Doktorlar, koronavirüs tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor. Ülkede son dönemde Kovid-19'u atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında artış devam ediyor.

Kara mantar hastalarının tek gözünün çıkarıldığı ameliyatlardan yeni fotoğraflar paylaşıldı

TEDAVİ MERKEZLERİ HIZLA DOLUYOR

BBC'ye konuşan doktorlar, kara mantar enfeksiyonunun, koronavirüs hastalarında iyileştikten 12-18 gün sonra ortaya çıktığını ifade etti. Doktorlar, salgından etkilenen hastaların tedavisi için oluşturulan yeni merkezlerin hızla dolduğunu söylüyor. Kara mantar hastalığının nasıl kontrol altına alınacağı merak ediliyor.

Kara mantar hastalarının tek gözünün çıkarıldığı ameliyatlardan yeni fotoğraflar paylaşıldı

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Son Dakika Dünya Kara mantar hastalarının tek gözünün çıkarıldığı ameliyatlardan yeni fotoğraflar paylaşıldı - Son Dakika Dünya


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