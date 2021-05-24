Kara mantar: Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü, hastalığın 'salgın ilan edilmesi' çağrısı yapılıyor - Son Dakika
BBC

Kara mantar: Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü, hastalığın 'salgın ilan edilmesi' çağrısı yapılıyor

24.05.2021 07:16
Kara mantar: Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü, hastalığın 'salgın ilan edilmesi' çağrısı yapılıyor, System.String[]

Hindistan, ülkede giderek yayılan ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla bağlantılı 8.800'den vaka görüldüğünü duyurdu.

Hindistan, ülkede giderek yayılan ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla bağlantılı 8.800'den vaka görüldüğünü duyurdu.

Normalde nadir görülen ve mukormikoz olarak bilinen bu enfeksiyonda ölüm oranı %50, bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor.

Hindistan'da son aylarda kara mantar enfeksiyonu, Covid-19 hastalığını geçiren ve geçirmekte olan binlerce kişide görüldü.

Doktorlar, Covid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.

BBC'ye konuşan doktorlar, kara mantar enfeksiyonunun, Covid-19 hastalarında iyileştikten 12-18 gün sonra ortaya çıktığını ifade etti.

Kara mantar bağlantılı vakaların yarısından çoğu batı vilayetleri Gujarat ve Maharaştra'da görüldü En az 15 vilayette de 8 ila 900 arası vaka bildirildi. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Hindistan'ın 29 vilayeti hastalığın salgın olarak ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Doktorlar, salgından etkilenen hastaların tedavisi için oluşturulan yeni merkezlerin hızla dolduğunu söylüyor.

'Ölüm oranı %94'e çıkabilir'

Hindistan'ın merkezindeki Indore şehrinde bulunan 1.100 yataklı Maharaja Yeşwantrao Hastanesi'nde hastaların sayısı geçen hafta 8 iken, Cumartesi gecesi bu sayı 185'e çıktı.

BBC'ye konuşan hastanenin ilaç departmanı başkanı Dr. VP Pandey hastaların %80'inden fazlasının acil olarak ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Dr. Pandey, hastanenin kara mantar hastalarının tedavisi için toplam 200 yataklı 11 merkez daha oluşturduklarını belirtip "Hasta sayısındaki bu artış kesinlikle beklenen bir durum değildi. Daha önce yılda bir ya da iki vaka görüyorduk" dedi.

Mukormikoz nedir?

Çok nadiren görülen bir enfeksiyon. Toprak, bitki, dışkı veya çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mukor küfüyle temas sonucu görülüyor.

Dr. Nair, "Bu yaygın görülen bir küftür, toprakta, havada, hatta sağlıklı insanların burunlarında da bulunur" diyor.

Sinüs, beyin ve ciğerleri etkileyebilen bu enfeksiyon, kanser veya AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi sorunları yaşayanlar ile diyabet hastalarında ölümcül olabiliyor.

Dr. Pandey, yalnızca Indore şehrinde en az 400 kara mantar hastası olduğunu ifade etti:

"Kara mantar enfeksiyonu Covid-19'dan çok zorlu olmaya başladı. Hastalar zamanında ve düzgün bir şekilde tedavi edilmezse ölüm oranı %94'e çıkabilir. Tedavisi pahalı ve ilaç miktarları yetersiz."

Doktorlar, kara mantar teşhisi konan hastaların tedavisi için amfoterisin B veya 'amfo-B' olarak bilinen antifungal intravenöz (damar içi) enjeksiyonun sekiz hafta boyunca her gün yapılması gerektiğini söylüyor. İlacın iki türü mevcut: Standart amfoteresin B ve liposomal amfoteresin.

Dr. Pandey, şehirdeki dört hastanede yatan 201 hastadan topladığı veriler sonucunda, kara mantar hastalarının çoğunun Covid-19'dan iyileşen erkekler olduğunu söyledi. Çoğu hasta stereoid tedavisi gördü ve birçoğunda da başta diyabet olmak üzere başka hastalıklar da vardı.

Hindistan'da dört doktorun yürüttüğü ayrı bir araştırmada da, kara mantara yakalanan 100'den fazla Covid-19 hastası incelendi. Hastaların 79'unun erkek olduğu, 83'ünün de diyabet hastası olduğu görüldü.

Mumbai'deki iki hastanede yapılan başka bir araştırma için de 45 kara mantar hastasının verileri analiz edildi. Bu araştırma sonucunda da hastalarının hepsinin diyabetik oldukları veya hastaneye yatırılırken diyabet hastası oldukları tespiti yapıldığı görüldü. Hastaların hepsinde kandaki şeker seviyesi çok yüksek çıktı.

Kara mantar hastalarını tedavi eden göz enfeksiyonları uzmanı Dr. Akshay Nayar, "Hiçbir mukormikoz hastasının kan şekeri normal değildi" dedi.

Kara mantar: Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü, hastalığın 'salgın ilan edilmesi' çağrısı yapılıyor
Kara mantar: Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü, hastalığın 'salgın ilan edilmesi' çağrısı yapılıyor

Koronavirüs, Mantar, Vefat, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kara mantar: Hindistan'da 9000'e yakın mukormikoz vakası görüldü, hastalığın 'salgın ilan edilmesi' çağrısı yapılıyor - Son Dakika Dünya

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