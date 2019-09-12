Son Dakika Haberleri: 'Kara', minibüsün zulasındaki 50 kilo eroini buldu
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'Kara', minibüsün zulasındaki 50 kilo eroini buldu

1 saat önce

VAN'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan minibüste özel eğitimli narkotik köpeği 'Kara' ile yapılan aramada, döşemelere gizlenmiş 50 kilo 360 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

'Kara', minibüsün zulasındaki 50 kilo eroini buldu, System.String[]

VAN'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan minibüste özel eğitimli narkotik köpeği 'Kara' ile yapılan aramada, döşemelere gizlenmiş 50 kilo 360 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesininin Kurubaş Mahalllesi'nde oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Burada şüphe üzerine durdurulan minibüste hassas burunlu köpek 'Kara' ile yapılan detaylı aramada, aracın iç yan döşemelerine gizlenen 100 paket halinde 50 kilo 360 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.S. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
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