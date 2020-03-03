"Kara Murat"ın çizeri Abdullah Turhan'ın cenazesi Datça'da toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kara Murat'ın çizeri Abdullah Turhan'ın cenazesi Datça'da toprağa verildi - Son Dakika

"Kara Murat"ın çizeri Abdullah Turhan'ın cenazesi Datça'da toprağa verildi

6 saat önce

Çizgi roman kahramanı "Kara Murat"ın çizeri, "Tolga" adlı çizgi serisiyle de tanınan ressam Abdullah Turhan, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çizgi roman kahramanı "Kara Murat"ın çizeri, "Tolga" adlı çizgi serisiyle de tanınan ressam Abdullah Turhan, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü Marmaris'te 87 yaşında yaşamını yitiren Turhan'ın cenazesi, Datça'nın Mesudiye köyü Avlana Cami'sinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçearası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Turhan'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Abdullah Turhan, 1933'te Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Çizerliğe 1954'te Yeni Sabah gazetesinin açtığı sınavı kazanarak başlayan Turhan, karikatürist ve çizer Ratip Tahir Burak'tan bu sanatın inceliklerini öğrendi.


Turhan'ın çizdiği, hikayesi Rahmi Turan'a ait unutulmaz "Kara Murat" karakteri, ilk kez 1971'de Günaydın gazetesinde yayınlandı.

Cüneyt Arkın'ın "Kara Murat" rolünü üstlendiği 1972 yapımı "Kara Murat Fatih'in Fedaisi" filmiyle beyaz perdeye de aktarılan karakterin çizgi roman serisi, 3 Ocak 1974'ten itibaren her hafta yayınlanarak 946 sayı boyunca okuyucuyla buluştu.

Kara Murat, Ressam, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:20 Kaynak: AA
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