"Kara ölüm" lakaplı baykuş, 150 yıl sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Uğursuzluk getirdiğine inanılan baykuşlar, insanlığı bir hayli ilgisini çekiyor. Baykuş türlerinin en asillerinden biri olarak gösterilen "ölüm" lakaplı Kartal Baykuşu da 1870 yıllardan sonra ilk kez görüntülendi. Ekologlar, bu keşfi "sansayonel" olarak nitelendirdi.

150 YILDIR GİZLİ YAŞIYOR

Afrika'daki yağmur ormanlarında 150 yıldır neredeyse hiç görülmeyen dev baykuş, Gana'da çalışan Britanyalı bilim insanları tarafından vahşi doğada ilk kez fotoğraflandı.

NESLİ TÜKENME ALTINDA

Shelley'nin Kartal Baykuşu 16 Ekim'de görülünce ekologlar bunu "sansasyonel bir keşif" ifadesiyle övdü. Sadece birkaç bin üyesinin var olduğu düşünülen bu tür, resmen soyu tükenme tehlikesi altında olarak sınıflandırılıyor. Kuşun fotoğrafını Imperial College London'daki Yaşam Bilimleri Bölümü'nden Dr. Joseph Tobias ve Somersetli ekolog Dr. Robert Williams çekti.

1870'LERDEN BERİ GÖRÜLMEDİ

İkili, 1870'lerden bu yana görüldüğü hiç teyit edilmemiş baykuşu önceki haftalarda gündüz tünediği esnada fark etti. Kuşu yalnızca 15 saniye kadar görmelerine rağmen ayırt edici siyah gözlerini, sarı gagasını ve devasa boyutunu belgeleyerek onu tanımlamaya yetecek sayıda fotoğraf çekmeyi başardılar.

"DÜRBÜNLERİMİZİ KALDIRINCA AĞZIMIZ AÇIK KALDI"

Dr. Tobias, "O kadar büyüktü ki ilk başta kartal olduğunu düşündük" dedi. Şansımıza alçak bir dala tünedi ve dürbünlerimizi kaldırınca ağzımız açık kaldı. Afrika'nın yağmur ormanlarında bu kadar büyük başka bir baykuş yok. Baykuş ilk olarak 1872'de Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde yer alan kuş koleksiyonunun küratörü Richard Bowdler Sharpe'ın Gana'daki bir avcıdan örnek edinmesiyle tanımlanmıştı.