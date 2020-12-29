Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler - Son Dakika

Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler
29.12.2020 19:49
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz
'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken ortaya çıkan görüntülerde, SBK Holdinge ait havayolu şirketinin tabelasının 23 Aralık
tarihinde söküldüğü, operasyon günün olan bugün ise Falkon adlı bir şirkete ait tabelanın takıldığı görülüyor.
Öte yandan polis bu görüntülerin ardından şüphelilerin, operasyonun yapılacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve havayolu şirketini polis takibinden kaçırmaya hedeflediklerinin değerlendirdiği öğrenildi.
- İstanbul
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