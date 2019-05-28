Son Dakika Haberleri: "Kara para" yönergesi AB bankacılık sektörü için pozitif
Son Dakika Ekonomi Haber

"Kara para" yönergesi AB bankacılık sektörü için pozitif

1 saat önce

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gelecek seneden itibaren yürürlüğe girmesi planlanan kara para aklama ile mücadele yönergesinin bankacılık sektöründe şeffaflığı artıracağını bildirdi.

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gelecek seneden itibaren yürürlüğe girmesi planlanan kara para aklama ile mücadele yönergesinin bankacılık sektöründe şeffaflığı artıracağını bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, AB Konseyi tarafından geçen yılın mayıs ayında onaylanan ve gelecek yıl tüm AB üyesi ülkelerde yürürlüğe girmesi planlanan 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Yönergesi (AMLD5) ile bankalarda denetimlerin artacağı bildirildi.
Açıklamada denetimlerin sonucunda tespit edilen kara para aklama faaliyetlerinin sayısında artışın görülebileceği, bunun da daha fazla bankanın cezalandırılmasına neden olabileceği belirtildi.
Fitch Ratings'in açıklamasında bankaların denetimlerinin sıkılaştırmasının bankacılık sektörünün geneli için uzun vadede kredi notu açısından pozitif unsur olarak görüldüğünün altı çizildi.
Açıklamada, AB üyesi tüm ülkelerde 20 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan yönergenin (AMLD5) finansal transferlerdeki şeffaflığın artmasına, denetimsel kontrollerin daha yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan tanıyacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:06 Kaynak: AA
Fitch, Avrupa Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KOBİ'lere 500 Bin Liraya Kadar Destek Kredisi Verilecek Altın 250 Liranın Üzerinde İşlem Görüyor Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:31:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kara para" yönergesi AB bankacılık sektörü için pozitif
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]