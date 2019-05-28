Son Dakika Haberleri: "Kara para" yönergesi bankacılık için pozitif
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"Kara para" yönergesi bankacılık için pozitif

2 saat önce

Fitch Ratings, gelecek yıl tüm AB üyesi ülkelerde yürürlüğe girmesi planlanan 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Yönergesi ile bankalarda denetimlerin artacağını bildirdi.

Fitch Ratings, gelecek yıl tüm AB üyesi ülkelerde yürürlüğe girmesi planlanan 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Yönergesi ile bankalarda denetimlerin artacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:53 
Avrupa Birliği, Fitch, Ekonomi
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