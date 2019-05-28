"Kara para" yönergesi bankacılık için pozitif
2 saat önce
Fitch Ratings, gelecek yıl tüm AB üyesi ülkelerde yürürlüğe girmesi planlanan 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Yönergesi ile bankalarda denetimlerin artacağını bildirdi.
Fitch Ratings
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:53
, gelecek yıl tüm AB
üyesi ülkelerde yürürlüğe girmesi planlanan 5. Kara Para Aklama ile Mücadele Yönergesi ile bankalarda denetimlerin artacağını bildirdi.
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