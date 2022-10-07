Kara parayı aklamak için hayvanat bahçesi kuran çeteye operasyon: 55 gözaltı - Son Dakika
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Kara parayı aklamak için hayvanat bahçesi kuran çeteye operasyon: 55 gözaltı

07.10.2022 20:08

Kara parayı aklamak için hayvanat bahçesi kuran çeteye operasyon: 55 gözaltı Çağrı merkezi kurarak ağına düşürdükleri vatandaşların banka bilgilerin ele geçirip vurgun yapan 55 çete üyesi yakalandı İstanbul ve Zonguldak'ta yapılan operasyonlarda yüklü miktarda nakit para ve gram altın ele...

Kara parayı aklamak için hayvanat bahçesi kuran çeteye operasyon: 55 gözaltı

Çağrı merkezi kurarak ağına düşürdükleri vatandaşların banka bilgilerin ele geçirip vurgun yapan 55 çete üyesi yakalandı

İstanbul ve Zonguldak'ta yapılan operasyonlarda yüklü miktarda nakit para ve gram altın ele geçirildi

Para varan olarak kullanılan çiftlik evinde yapılan aramalarda çok sayıda hayvan bulundu

İSTANBUL İllegal çağrı merkezi kurarak "Almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlatılacak" diyerek vatandaşın banka bilgilerini ele geçiren ve milyonluk vurgun yapan 55 çete üyesi İstanbul ve Zonguldak'ta 21 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Suçtan elde edilen paraları aklamak için paravan olarak kullanıldığı belirlenen çiftlik evinde yapılan aramalarda; 3 adet geyik, 2 adet yaban koyunu, 2 adet tavus kuşu, 2 adet deve kuşu, 2 adet Alpaka, 1)adet siyah kuğu ile 2 adet cüce keçi bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli şahısların illegal çağrı merkezi kurup vatandaşları arayarak dolandırdığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların İstanbul ve Zonguldak illerinde faaliyet gösterdiği, çağrı merkezi adı altında vatandaşları arayıp "Tüketici kanuna aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlamıştır" diyerek milyonluk vurgun yaptığı tespit edildi.

Jandarmayı görünce şok oldular

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; İstanbul ilinde 20, Zonguldak ilinde 1 olmak üzere toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sahte müşteri temsilcileri jandarma ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Operasyonlarda; suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ve gram altın, 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve bilişim cihazı ile 500 kutu cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Kara parayı aklamak için hayvanat bahçesi kurmuşlar

Şüphelilerin haksız kazançtan elde ettikleri paraları aklamak için paravan olarak kullandıkları içinde kahvaltı mekanları ile bir hayvanat bahçesinin bulunduğu çiftlikte yapılan aramalarda; 3 adet geyik, 2 adet yaban koyunu, 2 adet tavus kuşu, 2 adet deve kuşu, 2 adet Alpaka, 1 adet siyah kuğu ile 2 adet cüce keçi bulundu. Suçtan elde edilen çiftlik ve hayvanlara el konulurken, yakalanan 55 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Operasyon, Zonguldak, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kara parayı aklamak için hayvanat bahçesi kuran çeteye operasyon: 55 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kara parayı aklamak için hayvanat bahçesi kuran çeteye operasyon: 55 gözaltı - Son Dakika
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