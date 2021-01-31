Kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş 'ın Nurhak ilçesinden Gölbaşı Devlet Hastanesi 'ne hasta taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 44 PD 929 plakalı ambulans, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 20'nci kilometresinde kara saplandı. Ambulanstaki hasta, sürücüsün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Kara saplanan ambulans, belediye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla bulunduğu alandan çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kara saplanan ambulans 1 saatte kurtarıldı - Son Dakika

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