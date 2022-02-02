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Son dakika! KARA SAPLANAN AMBULANS, CİP AMBULANSLA ÇEKİLEREK KURTARILDI - Son Dakika

Son dakika! KARA SAPLANAN AMBULANS, CİP AMBULANSLA ÇEKİLEREK KURTARILDI

02.02.2022 11:54

Son dakika gündem haberi: KÜTAHYA'da, hasta ihbarına giden sağlık ekibinin ambulansı, kara saplandı.

KÜTAHYA'da, hasta ihbarına giden sağlık ekibinin ambulansı, kara saplandı. Cip ambulansa bağlanan halatla araç çekilirken, hasta da başka ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü.

Kütahya Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, gece yarısı ihbar üzerine, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Mustafalar köyünde göğüs ağrısı çeken hastayı almak için yola çıktı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı yolda ambulans, şarampole kayarak kara saplandı. Sağlık ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye cip ambulans ve lojistik ekibi sevk edildi. Ekipler, kara saplanan aracı, cip ambulansa bağladıkları halat ile çekerek çıkardı. Göğüs ağrısı çeken hasta da başka ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü.

Son dakika! KARA SAPLANAN AMBULANS, CİP AMBULANSLA ÇEKİLEREK KURTARILDI
Son dakika! KARA SAPLANAN AMBULANS, CİP AMBULANSLA ÇEKİLEREK KURTARILDI
Son dakika! KARA SAPLANAN AMBULANS, CİP AMBULANSLA ÇEKİLEREK KURTARILDI
Son dakika! KARA SAPLANAN AMBULANS, CİP AMBULANSLA ÇEKİLEREK KURTARILDI
Son dakika! KARA SAPLANAN AMBULANS, CİP AMBULANSLA ÇEKİLEREK KURTARILDI
Son dakika! KARA SAPLANAN AMBULANS, CİP AMBULANSLA ÇEKİLEREK KURTARILDI

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Ambulans, Tragger, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! KARA SAPLANAN AMBULANS, CİP AMBULANSLA ÇEKİLEREK KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! KARA SAPLANAN AMBULANS, CİP AMBULANSLA ÇEKİLEREK KURTARILDI - Son Dakika
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