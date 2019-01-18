Kara Saplanan Ambulansı Belediye Ekipleri Kurtardı
1 saat önce
Malatya'nın Darende ilçesinde kara saplanan ambulans, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Malatya
'nın Darende
ilçesinde kara saplanan ambulans, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İçerisinde hasta bulunan 112 Acil Servis
ambulansı, Nurkuyusu-Halacaören-Karabacak grup yolunda yoğun tipi yüzünden yoldan çıkarak kara saplandı.
Ambulansta bulunan personelin ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir ve Darende Belediyesi karla mücadele ekipleri, ambulansı çekerek saplandığı kar yığınlarından kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:20 Kaynak: AA
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