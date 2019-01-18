Son Dakika Haberleri: Kara Saplanan Ambulansı Belediye Ekipleri Kurtardı

Kara Saplanan Ambulansı Belediye Ekipleri Kurtardı

1 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde kara saplanan ambulans, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kara Saplanan Ambulansı Belediye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Malatya'nın Darende ilçesinde kara saplanan ambulans, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İçerisinde hasta bulunan 112 Acil Servis ambulansı, Nurkuyusu-Halacaören-Karabacak grup yolunda yoğun tipi yüzünden yoldan çıkarak kara saplandı.

Ambulansta bulunan personelin ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir ve Darende Belediyesi karla mücadele ekipleri, ambulansı çekerek saplandığı kar yığınlarından kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:20 Kaynak: AA

Malatya, Darende, Güncel
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