Son Dakika Haberleri: Kara saplanan ampute futbol takımı otobüsünü AFAD kurtardı
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Kara saplanan ampute futbol takımı otobüsünü AFAD kurtardı

6 saat önce

Erzincan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanan ampute futbol takım sporcularını taşıyan otobüsü AFAD ve güvenlik güçleri kurtardı.

Kara saplanan ampute futbol takımı otobüsünü AFAD kurtardı, System.String[]

Erzincan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanan ampute futbol takım sporcularını taşıyan otobüsü AFAD ve güvenlik güçleri kurtardı.

Kayseri'deki müsabakadan dönen sporcuları taşıyan 61 AJ 571 plakalı Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğüne otobüs, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Refahiye ilçesi Akarsu mevkisinde kara saplandı.


İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Sporcuların mahsur kaldığı bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, karayolları ekiplerinin de yardımıyla 1 saatlik çalışmanın ardından otobüsü kurtardı.

Otobüsteki 20 sporcu, güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Erzincan merkezine getirildi.

Erzincan, Futbol, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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