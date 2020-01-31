Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi öldü - Son Dakika

Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi öldü

6 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan aracı itmeye çalışan kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi öldü, System.String[]

Kayseri'nin Talas ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan aracı itmeye çalışan kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sosun Mahallesi'nde amcasının cenazesine katılmak üzere otomobiliyle yola çıkan Hacı Kahraman (65), Kayseri- Malatya kara yolu Başakpınar kavşağı mevkisinde kar ve tipi yüzünden aracıyla yolda kalan kişiye yardım etmek için durdu.

Kara saplanan aracı itmeye çalışan Kahraman, fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kalp krizi geçiren Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vefat haberini alan Kahraman'ın yakınları üzüntü yaşadı.

Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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