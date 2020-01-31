Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi öldü - Son Dakika

Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi öldü

6 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan bir aracı itmeye çalışan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan bir aracı itmeye çalışan kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sosun Mahallesi'nde vefat eden amcasının cenazesine katılmak üzere otomobiliyle yola çıkan Hacı Kahraman (65), Kayseri- Malatya kara yolu Başakpınar Kavşağı mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle aracıyla yolda kalan bir vatandaşa yardım etmek için durdu.

Kara saplanan aracı itmek isteyen Kahraman, bu sırada fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerin olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçiren Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerine gelen Kahraman'ın yakınları üzüntü yaşadı. Kahraman'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kara saplanan aracı itmeye çalışırken kalp krizi geçiren kişi öldü

Kalp Krizi, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:07 Kaynak: AA
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