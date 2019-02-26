Kara Saplanan Aracı Jandarma Kurtardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı kara saplanan aracın yardımına jandarma yetişti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı kara saplanan aracın yardımına jandarma yetişti.



Kadıköy Mahallesi'nden gece yarısı hastaneye gitmeye çalışan bir vatandaş, arabasıyla kar birikintisine saplandı. Yardım istenmesi üzerine kısa sürede bölgeye giden Malkara Jandarma Asayiş ekibi, yolda kalan aracı çıkarmayı başardı.



Hastası olduğunu ifade eden vatandaş, kurtarma çalışmasından dolayı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan ve ekibine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

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