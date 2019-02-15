Son Dakika Haberleri: Kara Saplanan Aracı Öğretmenler İterek Çıkardı

Kara Saplanan Aracı Öğretmenler İterek Çıkardı

37 dakika önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar nedeniyle kara saplanan servis minibüsü, öğretmenler tarafından itilerek çıkarıldı.

Kara Saplanan Aracı Öğretmenler İterek Çıkardı, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar nedeniyle kara saplanan servis minibüsü, öğretmenler tarafından itilerek çıkarıldı.

Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde Bahçe köyüne gitmek üzere harekete geçen öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, bir süre ilerledikten sonra kara saplandı. Kara saplanan aracı çıkarmak için sürücünün girişimleri sonuç vermeyince öğretmenler harekete geçti. Bir grup öğretmen, kara saplanan aracı iterek çıkardı. Araç yeniden hareket edip öğretmenleri Bahçe köyüne götürdü.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:21 Kaynak: DHA

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