Kara Saplanan Aracı Öğretmenler İterek Çıkardı
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar nedeniyle kara saplanan servis minibüsü, öğretmenler tarafından itilerek çıkarıldı.
BİNGÖL'ün Karlıova
ilçesinde yoğun kar nedeniyle kara saplanan servis minibüsü, öğretmenler tarafından itilerek çıkarıldı.
Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde Bahçe
köyüne gitmek üzere harekete geçen öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, bir süre ilerledikten sonra kara saplandı. Kara saplanan aracı çıkarmak için sürücünün girişimleri sonuç vermeyince öğretmenler harekete geçti. Bir grup öğretmen, kara saplanan aracı iterek çıkardı. Araç
yeniden hareket edip öğretmenleri Bahçe köyüne götürdü.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:21 Kaynak: DHA
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