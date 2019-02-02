Son Dakika Haberleri: Kara Saplanan Aracı Sporcular Kurtardı

Kara Saplanan Aracı Sporcular Kurtardı

39 dakika önce

- Kara saplanan aracı sporcular kurtardıBİNGÖL - Öğrencilerin bulunduğu minibüs buzlanma nedeniyle kayıp kara saplandı.

- Kara saplanan aracı sporcular kurtardı

BİNGÖL - Öğrencilerin bulunduğu minibüs buzlanma nedeniyle kayıp kara saplandı. Minibüs, olay yerinden geçen sporcuların müdahalesi ile kurtarıldı.
Bingöl'ün Karlıova ile Erzurum'un Çat ilçesi arasında, buzlanma nedeniyle öğrencileri taşıyan minibüs, yolda kayıp kara saplandı. Bu sırada Erzurum'da maça çıkacak olan TVF 1. Lig ekibi Solhanspor Voleybol Takımı kafilesi durumu fark ederek yardıma koştu. Teknik heyet ve sporcular, öğrencileri araçtan indirdikten sonra, minibüsü iterek ana yola çıkardı.
Aracın kurtarılması ile öğrenciler ve sporcular yollarına devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:08 Kaynak: İHA

Yerel
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