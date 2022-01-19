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Kara saplanan araçtaki diyaliz hastalarının yolu, iş makinesiyle açıldı - Son Dakika

Kara saplanan araçtaki diyaliz hastalarının yolu, iş makinesiyle açıldı

19.01.2022 14:42
Kara saplanan araçtaki diyaliz hastalarının yolu, iş makinesiyle açıldı

MUŞ'ta, 2 diyaliz hastasının içinde bulunduğu hafif ticari araç, yol kenarında kara saplandı.

MUŞ'ta, 2 diyaliz hastasının içinde bulunduğu hafif ticari araç, yol kenarında kara saplandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin halatla çekip, iş makinesiyle yolunu açtığı aracın sürücüsü, hastaları hastaneye ulaştırdı.

Eralanı köyünden alınıp, 26 kilometre uzaklıktaki Muş Devlet Hastanesi'ne ulaştırılmaya çalışılan 2 diyaliz hastası ve yakınlarının içinde olduğu hafif ticari araç, yol kenarına savrulup, kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 hasta ve yakınları için seferber oldu. Ekipler, iş makinesine bağladıkları halatla aracı çekip, karlı yolu da açtı. Hafif ticari aracı sürücüsü de diyaliz hastalarını hastaneye ulaştırdı.


Kara saplanan araçtaki diyaliz hastalarının yolu, iş makinesiyle açıldı
Kara saplanan araçtaki diyaliz hastalarının yolu, iş makinesiyle açıldı
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Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kara saplanan araçtaki diyaliz hastalarının yolu, iş makinesiyle açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara saplanan araçtaki diyaliz hastalarının yolu, iş makinesiyle açıldı - Son Dakika
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