Kara saplanan iş makinesini off-road aracı kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara saplanan iş makinesini off-road aracı kurtardı - Son Dakika

Kara saplanan iş makinesini off-road aracı kurtardı

6 saat önce

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapan iş makinesi kara saplanınca imdadına off-road aracı yetişti.

Kara saplanan iş makinesini off-road aracı kurtardı, System.String[]

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapan iş makinesi kara saplanınca imdadına off-road aracı yetişti.


Bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok köy ve mahalle yollarına ulaşım sağlanamazken, yol açma çalışmaları sürüyor. Kar yağışının bitmesiyle beraber yol açma çalışmalarına hız verildi. Ardeşen ilçesine bağlı Pirinçlik köyünde meydana gelen olayda ise yol açma çalışmasını yürüten iş makinesi kara saplanarak bulunduğu yerden çıkamadı. Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin imdadına ise off-road aracı yetişti. Off-road tutkunu olan Mustafa Akcanca, aracıyla kepçeyi karda saplandığı yerden çıkardı. - RİZE

Ardeşen, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:06 Kaynak: İHA
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