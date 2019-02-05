Son Dakika Haberleri: Kara Saplanan Kamyonette Mahsur Kalanlar Kepçeyle Kurtarıldı

Kara Saplanan Kamyonette Mahsur Kalanlar Kepçeyle Kurtarıldı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde kara saplanan kamyonet ve içindekiler kepçeyle kurtarıldı.

Kara Saplanan Kamyonette Mahsur Kalanlar Kepçeyle Kurtarıldı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde kara saplanan kamyonet ve içindekiler kepçeyle kurtarıldı.

Albayrak Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan kamyonet, üzerindeki karın bir anda ön camı kapatması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybedilerek şarampolde kara saplandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Başkale Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, Hüseyin Karaca yönetimindeki kamyoneti ve içerisindekileri kepçe yardımıyla kurtardı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:55 Kaynak: İHA

Başkale, Van, 3. Sayfa
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