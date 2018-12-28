Son Dakika Haberleri: Kara Saplanan Minibüs Kurtarıldı

Kara Saplanan Minibüs Kurtarıldı

48 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kara saplanan minibüs İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kepçe ile çekilerek kurtarıldı.

Kara Saplanan Minibüs Kurtarıldı, System.String[]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kara saplanan minibüs İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kepçe ile çekilerek kurtarıldı.

Reşadiye ilçesine bağlı Nebişeyh köyünden ilçe merkezine seyir halinde olan minibüsün üzerindeki karın biranda ön camı kapatması sonucu araç sürücüsü Ali Korkmaz görüş mesafesini kaybetti. Yolu göremeyen araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs yoldan çıkarak kara saplandı. Yolcuların yardımı ile minibüsü kurtarma çabaları başarısız kalan Korkmaz, İl Özel İdaresi ekiplerine haber verdi. Bir süre yolda mahsur kalan aracı ve yolcuları İl Özel İdaresi ekipleri halat yardımı ile kepçe ile aracı çekerek kurtardı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:38 Kaynak: İHA

Nebişeyh, Tokat, Reşadiye, Güncel
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