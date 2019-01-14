Son Dakika Haberleri: Kara Saplanan Minibüs Kurtarıldı

Kara Saplanan Minibüs Kurtarıldı

1 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde kara saplanan minibüs, karayolları ekipleri tarafından saplandığı yerden kurtarıldı.

Kara Saplanan Minibüs Kurtarıldı, System.String[]
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde kara saplanan minibüs, karayolları ekipleri tarafından saplandığı yerden kurtarıldı.

Hizan ilçesinden Tatvan istikametine giden yolcu minibüsü, Güzeldere mevkiinde kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. Yolcuların yardımı ile minibüsü kurtarma çabaları başarısız kalınca karayolları ekiplerine haber verildi. Bir süre yolda mahsur kalan aracı ve yolcuları karayolları ekipleri halat yardımı ile saplandığı yerden çekerek kurtardı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, Hizan, Güncel
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