Kara Saplanan Minibüs Kurtarıldı
1 saat önce
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde kara saplanan minibüs, karayolları ekipleri tarafından saplandığı yerden kurtarıldı.
BİTLİS (İHA) – Bitlis
'in Hizan
ilçesinde kara saplanan minibüs, karayolları ekipleri tarafından saplandığı yerden kurtarıldı.
Hizan ilçesinden Tatvan
istikametine giden yolcu minibüsü, Güzeldere
mevkiinde kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak kara saplandı. Yolcuların yardımı ile minibüsü kurtarma çabaları başarısız kalınca karayolları ekiplerine haber verildi. Bir süre yolda mahsur kalan aracı ve yolcuları karayolları ekipleri halat yardımı ile saplandığı yerden çekerek kurtardı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:29 Kaynak: İHA
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