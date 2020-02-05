Kara saplanan minibüsü, 3 kilometre halatla çektiler - Son Dakika
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Kara saplanan minibüsü, 3 kilometre halatla çektiler

6 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan minibüs, yolcular tarafından halatla 3 kilometre çekilerek kurtarıldı.

Kara saplanan minibüsü, 3 kilometre halatla çektiler, System.String[]

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalan minibüs, yolcular tarafından halatla 3 kilometre çekilerek kurtarıldı.

15 kişinin bulunduğu köy minibüsü, Karlıova Yiğitler köyünden Bingöl merkeze giderken tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araçta bulunan yolcular kendi imkanlarıyla minibüsü kurtarma çalışması başlattı. Olumsuz hava şartları altında minibüsü bağladıkları halatla 3 kilometre çekerek, karayoluna getirmeyi başardılar. Karayoluna getirilen minibüs, Bingöl kent merkezine hareket etti.


Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:06 Kaynak: DHA
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