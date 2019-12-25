Kara saplanan öğrenci servisini karla mücadele ekipleri çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara saplanan öğrenci servisini karla mücadele ekipleri çıkardı - Son Dakika

Kara saplanan öğrenci servisini karla mücadele ekipleri çıkardı

6 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışından, kara saplanan öğrenci servisi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoğun kar yağışından, kara saplanan öğrenci servisi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün'e 25 kilometre uzaklıktaki Kalederesi köyüne öğrenci taşıyan servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, kayarak yol kenarındaki kar birikintisine saplandı.

Şoför, içerisinde 6 öğrencinin bulunduğu aracın kurtarılması için güvenlik güçlerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolu açarak öğrenci servisinin mahsur kaldığı alana ulaştı.

Araç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Köylerine ulaşan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kara saplanan öğrenci servisini karla mücadele ekipleri çıkardı

Sivas, Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:41 Kaynak: AA
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