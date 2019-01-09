Son Dakika Haberleri: Kara Saplanan Okul Servisi Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Kara Saplanan Okul Servisi Ekipler Tarafından Kurtarıldı

42 dakika önce

Kara saplanan okul servisi ekipler tarafından kurtarıldıKIRIKKALE - Kırıkkale'de yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan okul servisi kurtarıldı.

Kara saplanan okul servisi ekipler tarafından kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan okul servisi kurtarıldı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur Hacıobası köyünde yoğun kar nedeniyle yolda kalan okul servisi kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Keskin'e bağlı Konur Hacıobası köyünden taşımalı eğitim kapsamında öğrencileri taşıyan servis köy yolunda kara saplanarak yolda kaldı. Öğrencileri taşıyan servis, Kırıkkale İl Özel İdare ekiplerinin yolu açması sonucu öğrenciler okula yetiştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

Keskin, Kar, Kırıkkale, Genel
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