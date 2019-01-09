Son Dakika Haberleri: Kara Saplanan Okul Servisi Kurtarıldı

Kara Saplanan Okul Servisi Kurtarıldı

1 saat önce

Kırıkkale'de yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan okul servisi kurtarıldı.

Kara Saplanan Okul Servisi Kurtarıldı, System.String[]
Kırıkkale'de yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan okul servisi kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur Hacıobası köyünde yoğun kar nedeniyle yolda kalan okul servisi kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Keskin'e bağlı Konur Hacıobası köyünden taşımalı eğitim kapsamında öğrencileri taşıyan servis köy yolunda kara saplanarak yolda kaldı. Öğrencileri taşıyan servis, Kırıkkale İl Özel İdare ekiplerinin yolu açması sonucu öğrenciler okula yetiştirildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:15 Kaynak: İHA

Konur, Keskin, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da Karşılaşan İki Türkün Videosu Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü ABD Polisi, 3 Saat Boyunca Kapı Zilini Yalayan Adamı Arıyor

Palulular Derneği Başkanı'ndan Palu Ailesine Tepki: Sadece Soyadı Benzerliği, Bizim Yapımızda Sevgi Vardır Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 12:00:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Saplanan Okul Servisi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]