Kara Saplanan Otobüsü Zıplayarak Bulunduğu Yerden Çıkardılar

Ankara'da kara saplanan belediye otobüsü, içindeki yolcuların zıplayarak ağırlık yapmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ankara'da kara saplanan belediye otobüsü, içindeki yolcuların zıplayarak ağırlık yapmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.



Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası belediye otobüsü kara saplandı. Sürücüsünün tüm çabalarına rağmen belediye otobüsü saplandığı yerden çıkarılamadı. Bunun üzerine otobüs içerisinde bulunan yolcular, otobüsün hareket edebilmesi için farklı bir yönteme başvurdu. Yolcular otobüsün arka kısmına geçerek burada bulundukları yerde zıplamaya başladı. Yaşanan bu ilginç görüntü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Kara saplanan otobüs



-Yolcuların otobüs içerisinde zıplaması



Haber: Özgür ALTIN/ANKARA,

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