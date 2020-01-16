Kara saplanan otomobil, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kara saplanan otomobil, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Kara saplanan otomobil, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı

6 saat önce

Gümüşhane'de bir cenazeye katılmak için yola çıkan ve kara saplanan otomobil, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmasının ardından kurtarıldı.

Gümüşhane'de bir cenazeye katılmak için yola çıkan ve kara saplanan otomobil, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kara saplanan otomobil, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:45 Kaynak: AA
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