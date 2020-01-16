Kara saplanan otomobil, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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Kara saplanan otomobil, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı
6 saat önce
Gümüşhane'de bir cenazeye katılmak için yola çıkan ve kara saplanan otomobil, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmasının ardından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:45 Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir cenazeye katılmak için yola çıkan ve kara saplanan otomobil, İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmasının ardından kurtarıldı.
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