Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları... - Son Dakika
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Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...

23.08.2022 11:13
Seveni kadar sevmeyeni de çok! İşte zengin besin kaynağı yeşil mercimeğin faydaları...

Halk arasında, "Kara Şimşek" olarak da bilinen yeşil mercimeğin yüzde 26 oranında protein içermesi duyanlarda büyük şaşkınlık yaratıyor. İşte zengin bir besin kaynağı olan yeşil mercimeğin bilinmeyen faydaları...

Türkiye'de yemek çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle bazı yemeklere daha az rağbet gösteriliyor. Bu yemekler arasında pırasa, bamya ve yeşil mercimek var. Sofralarımıza 'Kara Şimşek' olarak gelen yeşil mercimeği sevenler kadar sevmeyenler de çoğunlukta.

FAYDASINI DUYANLAR İNANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Fakat yeşil mercimeğin faydalarını duyanlar inanmakta güçlük çekiyor. Nitekim, kırmızı ette yüzde 20 protein olmasına rağmen yeşil mercimekte yüzde 26 protein olması, duyanlarda büyük şaşkınlık yaratıyor.

DİĞER FAYDALARI DA BİRBİRİNDEN İLGİNÇ

İşte 'Kara Şimşek' olarak bilinen yeşil mercimeğin diğer faydaları:

  • Yeşil mercimek yüzde 26 oranında protein içerir. Özellikle vücudun kas yapısının düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu tüm temel amino grup asitlerin takviyesini vücuda yapabilmektedir.
  • Yüksek lif içeriğine sahip olması sebebiyle uzun süre tokluk sağlar ve mideyi yormaz.
  • Yapısında yüksek düzeyde çözünür lif içermesi nedeniyle kandaki kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olur.
  • Aynı zamanda kalp sağlığı için büyük önemi olan folat ve magnezyum açısından da iyi bir kaynaktır.
  • Folik asit açısından zengin olması sebebiyle kansızlığa iyi gelir.
  • Yeşil mercimek, enerji üretimi ve metabolizmayı hızlandırma gibi fonksiyonlar için gerekli olan demir açısından oldukça iyi bir kaynaktır.
  • İçerdiği magnezyum sayesinde böbrek sağlığını korumaya katkı sağlar.
  • Yeşil mercimekteki vitaminler, mineraller, amino asitler saçınız ve cildinizdeki hücresel yenilenmeye yardımcı olur.
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