Kara Tahta yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Tahta 18. bölüm fragmanı izle! Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle!

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KARA TAHTADİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kara Tahta dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KARA TAHTADİZİSİ KONUSU NE?

Lise yıllarındayken akran zorbalığına uğrayan Atlas; annesiyle beraber memleketini terk eder. Yıllar sonra matematik öğretmeni olarak üstelik kendi okuduğu okula atanır.

KARA TAHTADİZİSİ 18. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

KARA TAHTADİZİSİ OYUNCULARI

Furkan Ardıç – Atlas

Miray Daner – Irmak

Cengiz Bozkurt – Arif Hoca

Kerem Arslanoğlu – Bekir

Selen Uçer – Münevver

Çiçek Dilligil – Sevgi

Mine Tüfekçioğlu – Ülfet

Nizam Namidar – Hikmet

Onur Durmaz – Cafer

Taylan Meydan – İskender

Eylül Uğan – Aylin

KARA TAHTADİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI