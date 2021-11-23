Üye Girişi
Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar - Son Dakika

Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar

23.11.2021 19:52
Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar

Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar Aydınlı öğretmenler meslektaşları için yarıştı Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu AVİS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ve son yarışında iki öğretmen pilot kupa için yarıştı.

Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar

Aydınlı öğretmenler meslektaşları için yarıştı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu AVİS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ve son yarışında iki öğretmen pilot kupa için yarıştı. Türkiye'nin en zorlu tırmanma pisti olarak ifade edilen ve ilçede ilk kez düzenlenen 19 pilotun katıldığı yarışlarda 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına meslektaşları için mücadele eden öğretmenlerden Tamer İşgüder ise Türkiye Şampiyonu olarak kupa kaldırdı.

Aydın'ın en doğusunda yer alan ve ilin en küçük ilçeleri arasındaki Buharkent'te ilk kez düzenlenen tırmanma yarışları büyük ilgi gördü. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tulum giyen ve yarış pilotu olan İsmail Tamer İşgüder ve Serkan Eker isimli öğretmenler, yarış pilotu Bahadır Sevinç tarafından İzmir'de aldıkları 6 ay eğitimin ardından direksiyon başına geçerek 7 buçuk kilometrelik zorlu parkurda tecrübeli rakipleri ile mücadele etti.

Türkiye Tırmanma Şampiyonasında ilk kez yarışan Buharkent'li öğretmen pilot İsmail Tamer İşgüder otomobili ile elde ettiği dereceyle Ulusal Kategori birincisi olarak Türkiye şampiyonu oldu ve Mahalli Kategori birincisi olarak da podyuma çıkarak çifte kupa aldı. Aydınlı diğer öğretmen pilot Serkan Eker ise aracında yaşadığı teknik arıza nedeniyle finişi göremedi. Ulusal Kategoride bayanlar arasında da Sevcan Sağıroğlu Türkiye birincisi oldu.

"Hem Buharkent halkı hem de meslektaşlarım için yarıştım"

Katıldığı ilk yarışta büyük bir başarı elde ederek çifte kupa kazanan Buharkent'li öğretmen pilot İsmail Tamer İşgüder, hem Buharkent halkı hem de meslektaşları için yarıştığını ifade ederek; "Bu etkinliğin Buharkent'te yapılmış olması bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. Hem Buharkentli olmam hem de Buharkent Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu ilk yarışa katılma imkanı bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Burada tüm öğretmenler için yarışıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir kupa almayı düşünüyorum. Hem Buharkent halkına hem de Öğretmenler Günü adına yarışmayı düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımı ekip arkadaşlarımız da başarılar diliyorum" dedi. Yarışın ardından yaptığı açıklamada ise mutluluğunu ifade eden İşgüder, Buharkent'e 2 kupa kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Öğretmenlerimiz adına yarışıyorum"

Kuyucak'ta okul müdürlüğü yapan Serkan Eker de yarış öncesi yaptığı konuşmasında, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederek, "Öğretmenler günü olması nedeniyle bu etkinliğe katıldık. Burada Öğretmenler Günü'ne yakışır bir şekilde bir organizasyon hazırlandı. Bizler öğretmen olarak çok öğrenci yetiştirdik ama bu kez biz öğrenci olduk ve Bahadır Sevinç hocamızda bize yarış pilotu olmayı öğretti. 6 ay boyunca İzmir'de hazırlık yaptık. Yarış Pilotları Bahadır Sevinç ve Evren Girgin hocalarımızdan eğitim aldık. Bu etkinlik sadece ve sadece öğretmenler Günü'ne adanmış bir etkinlik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve şehit düşmüş tüm öğretmenlerimiz adına yarışıyorum. Burada aldığımız tüm derece ve kupaları da merhum öğretmenlerimizin ruhlarına armağan etmek istiyorum" dedi.

"Öğretmenlerimizi 6 ay süresince pilotluk eğitimi verdik"

Öğretmenlere yarış otomobillerini tahsis ederek eğitimlerini de veren yarış pilotu Bahadır Sevinç, "Buharkent'te çok güzel tırmanma yarışı yaptık. Türkiye otomobil Sporları Federasyonu ulusal takvimindeki bir yarıştı ve son yarıştı. Buharkent Belediye Başkanımız Mehmet Erol'a çok teşekkür ediyoruz. Buharkent ve Aydın'ın tanıtımını yapmakla ilgili bizlerden etsek istedi. Hem kendisi destek verdi hem de 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerimizin yarışması için bizden talepte bulundu. Başkanımızın isteği doğrultusunda ve onun da desteği ile birlikte iki tane öğretmenimize yarış arabası tahsis ederek onları İzmir'de eğitime aldık. Bugün de Buharkent' i çok güzel bir şekilde temsil ettiler. Böyle bir sosyal sorumluluğu aldığı için özellikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisi önümüzdeki 14 Mart Tıp Bayramı'nda da böyle destekler verecek. Seneye de aynı etkinlikleri devam ettireceğiz. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğretmenlerimiz için de çok anlamlı bir yarış oldu"

Yarış sonrası düzenlenen kupa töreninde çifte kupa alan hemşerisi İsmail Tamer İşgüder ile karşılıklı zeybek oynayarak başarıyı kutlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da konuşmasında; "Buharkent için çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir yarış ve çok güzel bir ilgi oldu. Aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında olması ayrı bir güzellik verdi. Aynı zamanda 2 öğretmenimiz de bu yarışa Öğretmenler Günü için katılmış oldu. Ben Bahadır Sevinç onlara araç temin ettiği ve eğittiği için ona da çok teşekkür ediyoruz. Bu öğretmenlerimiz de başarılı sonuçlar aldı. Çok güzel ve çok anlamlı bir yarış oldu. Biz bunu geleneksel hale getirelim ve her sene yapalım istiyoruz. Buharkent'teki bu yarışlar büyük ilgi de gördü. 7'den 70'e herkes buradaydı ve parkurdaydı. Ben aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" dedi.

Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar
Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar
Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar
Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Buharkent, Öğretmen, Türkiye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polis ekipleri Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi 19:51 Polis ekipleri Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Fabrika işçisini öldüresiye dövüp kendi sosyal medya hesabından canlı yayınladılar 13:40 Fabrika işçisini öldüresiye dövüp kendi sosyal medya hesabından canlı yayınladılar İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır

Son Dakika Haberleri
19:47 CHP'li Abdüllatif Şener'den koruma isyanı: Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz
19:30 Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle Pelit Çikolata satışları durdurdu
19:17 Başkan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı: Türk futbolunun bu aktörlere teslim olmasına izin vermememiz lazım
19:03 Tedavisi devam eden Kadir İnanır'dan güzel haber var! Hastaneden çıkacağı tarih çok yakın
19:01 Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'ye seslendi: Seçimin yolunu aç
18:49 Son dakika! İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi
18:35 Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü
18:26 Ölümü sonrası dehşete düşüren iddia! Maradona kalbi çıkarılarak gömülmüş
18:05 Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var
18:03 Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir
Galatasaray'da gece boyunca devam eden derbi toplantısından sonra herkesin görüşü aynı: 2. Johnson vakası Galatasaray'da gece boyunca devam eden derbi toplantısından sonra herkesin görüşü aynı: 2. Johnson vakası         
19:57
CHP'li Abdüllatif Şener'den koruma isyanı: Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz CHP'li Abdüllatif Şener'den koruma isyanı: Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz         
19:47
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 20:01:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement