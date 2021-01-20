Kara tezgahlarda üretilen peşkirlere Avrupa'dan büyük ilgi - Son Dakika

Kara tezgahlarda üretilen peşkirlere Avrupa'dan büyük ilgi

20.01.2021 17:13

- Kara tezgahlarda üretilen peşkirlere Avrupa'dan büyük ilgi Kara tezgahlarda dokunan peşkirler ev hanımları tarafından saçakları elde bükülüyor Denizli'de kara tezgahlarda üretilen peşkir isimli havlu, ev hanımları tarafından ise saçakları elde bükülerek yurt içi ve yurt dışından yoğun...

- Kara tezgahlarda üretilen peşkirlere Avrupa'dan büyük ilgi

Kara tezgahlarda dokunan peşkirler ev hanımları tarafından saçakları elde bükülüyor

DENİZLİ - Denizli'de kara tezgahlarda üretilen peşkir isimli havlu, ev hanımları tarafından ise saçakları elde bükülerek yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor. Yüzde yüz pamuktan üretilen peşkirler kara tezgahlardan Avrupa'ya gönderiliyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde eski kara tezgahlarda dokunan özenle üretilen peşkir isimli yüzde yüz pamuk olan havlular Avrupalılar tarafından ilgi giderek arttığı belirtildi. Özel olarak belirli ölçülerde ya da isteğe göre belirlenen ölçülerde işlenen peşkirler yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yoğun talep görmeye devam ediyor. Kara tezgahlarda yüzde yüz pamuktan üretilen peşkirler daha sonra ev hanımları tarafından uç kısımlarına özel olarak elde bükülen saçakları oluşturuluyor.

"Peşkir'i yeniden üretmek ve tüm dünyaya duyurmaktan dolayı onur duyuyoruz"

Kara tezgahta peşkir üretimi gerçekleştiren dokuma firmasının yetkilisi Metin Ödel, "Anadolu'da peşkir olarak tabir edilen, yüzyıllardır kullanılan ürünler daha sonra havlu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yüzde yüz pamuktan üretildiği için suyu emiyor ve çabuk kuruyor. Bu özellikleri nedeniyle termal kaplıcalarda, otellerde ve masaj merkezlerinde tercih ediliyor. Saçaklarını Buldanlı ev hanımları ellerinde büküyor. Havlu olarak şimdiki neslin bildiği fakat büyüklerimizin Peşkir olarak tanımladığı Buldan'ın sembollerinden olan dokuma üretimi yapılan ilk motorlu tezgahlarda üretim yapıyoruz. Otomatik tezgahlarla orantı yaptığımız zaman kara tezgahlarda daha az üretiliyor. Ancak bu üretim daha kaliteli oluyor ve rağbet görüyor. Yüzyıllardır kullanılan Peşkir'i yeniden üretmek ve tüm dünyaya duyurmaktan dolayı onur duyuyoruz" diye konuştu.

Kara tezgahlarda üretilen peşkirlere Avrupa'dan büyük ilgi
Kara tezgahlarda üretilen peşkirlere Avrupa'dan büyük ilgi
Kara tezgahlarda üretilen peşkirlere Avrupa'dan büyük ilgi
Kara tezgahlarda üretilen peşkirlere Avrupa'dan büyük ilgi

Denizli, Buldan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kara tezgahlarda üretilen peşkirlere Avrupa'dan büyük ilgi - Son Dakika


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