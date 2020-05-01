"Kara torna"dan uçak durdurma sistemlerine uzanan başarı hikayesi - Son Dakika
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"Kara torna"dan uçak durdurma sistemlerine uzanan başarı hikayesi

6 saat önce

Memuriyeti bırakarak "kara torna" tabir edilen tezgahta debriyaj rulmanı üreterek iş dünyasına adım atan kimya mühendisinin kurduğu firma, dünyada sadece 2 ülkenin imal ettiği uçak durdurma sistemlerini (UDS) yapmayı başardı.

Memuriyeti bırakarak "kara torna" tabir edilen tezgahta debriyaj rulmanı üreterek iş dünyasına adım atan kimya mühendisinin kurduğu firma, dünyada sadece 2 ülkenin imal ettiği uçak durdurma sistemlerini (UDS) yapmayı başardı.

Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 1984 yılında mezun olan Veysi Zeren, yaklaşık bir yıl Ankara'da devlet memurluğu yaptı.

Kendi işini kurmak isteyen Zeren, memuriyetten istifa ettikten sonra İzmir'e yerleşti. Halk arasında "kara torna" tabir edilen torna tezgahlarından satın alan genç mühendis, hayalini kurduğu atölyede debriyaj rulmanı üretmeye başladı.

Ürettiği ilk rulmanı eline aldığında büyük heyecan yaşayan Zeren, ilk etapta bunun satışında başarılı olamadı. Gittiği tüm kapılar yüzüne kapanan Zeren, son olarak İstanbul'da müşteri aramaya karar verdi.

Günler sonra İstanbul'da bir firmaya satış yapmayı başaran girişimcinin iş yaşamının seyri bu noktadan sonra değişti.

Aylık ürettiği 150 rulmanı İstanbul'daki tedarikçisine satan Zeren daha sonra işlerini büyüterek yurt dışına açıldı. İlk ihracatını 1992'de İran'a gerçekleştiren Zeren, daha sonra Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerine de satış yaptı.

İhracat yaptığı ülkelere sürekli yenilerini ekleyen Zeren, halen 69 ülkeye yerli üretim debriyaj rulmanı satarak Türkiye'ye döviz girdisi sağlıyor.

Savunma sanayi projeleri

Zeren'in son dönemde savunma sanayi projelerine yönelik çalışmalara odaklanan firması, dünyada sadece ABD ve İsviçreli 2 firma tarafından geliştirilen uçak durdurma sistemlerini (UDS) üretti.

UDS ile yurt dışında ihalelere giren Zeren, bu alanda çok daha aktif hale gelmeyi hedefliyor.

YDS Zeren firmasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor zamanlardan geçtiğini, çok çalışarak bugünlere geldiğini söyledi.

Kendi işini kurmaya karar verdiğinde sermayesinin olmadığını anlatan Zeren, "Param yoktu ama çok heyecanlıydım. Ankara'dan İzmir'e gelirken otobüs param yetmedi. O zamanın parasıyla 500 lira eksiğim vardı. 'Kimliğimi versem olur mu?' dedim. Sağolsun şoför 'o da bizden olsun.' dedi." ifadelerini kullandı.

Şirketinin zamanla büyüdüğünü belirten Zeren, halen yaklaşık 3 bin metrekare alanda 40'ı aşkın kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi.

Ürettikleri başta debriyaj rulmanı olmak üzere çeşitli yedek parçaları dünyanın önemli firmalarına pazarladıklarını söyleyen Zeren, "Şu anda 69 ülkeye rulman ihracatı yapıyoruz. Ayrıca Mercedes, Volvo, Scania gibi dev firmaların da tedarikçisiyiz." diye konuştu.

"Dünyadaki 3 firmadan biriyiz"

Son dönemde uçak durdurucu sistemler üzerine çalışma yaptıklarını aktaran Zeren, bununla ilgili de üretime başladıklarını bildirdi.

Bu sistemler için bazı ülkelerde ihaleye girdiklerini belirten Zeren, şunları kaydetti:

"Kore ve Hindistan bunlardan biri. Muhtemelen ihaleyi kazandık ama şu anda inceleme sürecinde. Uçak durdurma sistemlerini dünya üzerinde 3 firma yapıyor. Bir tanesi ABD firması diğeri de İsviçre firması, bir de biz varız. Bizim hedefimiz ülkemize daha fazla döviz kazandırmak. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Askeri amaçlı ülkemizin milli menfaatlerine uygun olan her şeye müdahil olacağız. İnşallah da başaracağız."

Zeren, yakın bir tarihte Suudi Arabistan ve Pakistan'da açılacak UDS ihalelerine gireceklerini ifade etti.

Yurt dışı ihalelerinde devlet desteğinin önemine işaret eden Zeren, "Devlet büyüklerimizden ricamız, bize inansınlar ve yurt dışındaki lobiyi yenmemiz için bizim yanımızda yer alsınlar." dedi.

Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:42 Kaynak: AA


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