Son Dakika Haberleri: "Kara tren" artık Türk tekeriyle yol alacak
Son Dakika Ekonomi 'Kara tren' artık Türk tekeriyle yol alacak

"Kara tren" artık Türk tekeriyle yol alacak

1 saat önce

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Türkiye, çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak.

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, " Türkiye, çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demir yolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz" dedi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:54 
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