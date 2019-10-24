"Kara tren" artık Türk tekeriyle yol alacak
1 saat önce
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Türkiye, çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak.
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, " Türkiye, çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demir yolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:54
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