"Kara tren" artık Türk tekeriyle yol alacak

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, " Türkiye, çok kısa süre içerisinde demir yolu tekeri ithalatını bırakacak ve KARDEMİR, bu boşluğu dolduracak. Önümüzdeki 2 yıl içinde 150 bin adet demir yolu tekerini de ihraç eder hale geleceğiz" dedi.