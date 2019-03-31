Kara ve Deniz Kuvvet Komutanları Oylarını Kullandı
42 dakika önce
Kara ve Deniz Kuvvet Komutanları oylarını kullandıANKARA - Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1167 ve 1070 nolu sandıklarda oylarını kullandı.
Kara ve Deniz Kuvvet Komutanları oylarını kullandı
ANKARA - Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Çankaya
İlköğretim Okulu'ndaki 1167 ve 1070 nolu sandıklarda oylarını kullandı. Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar
ve Deniz Kuvvetleri Komutanı
Adnan Özbal, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1167 ve 1070 nolu sandıklarda oylarını kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:17 Kaynak: İHA
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