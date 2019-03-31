Son Dakika Haberleri: Kara ve Deniz Kuvvet Komutanları Oylarını Kullandı

Kara ve Deniz Kuvvet Komutanları Oylarını Kullandı

42 dakika önce

Kara ve Deniz Kuvvet Komutanları oylarını kullandıANKARA - Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1167 ve 1070 nolu sandıklarda oylarını kullandı.

Kara ve Deniz Kuvvet Komutanları oylarını kullandı

ANKARA - Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanları, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1167 ve 1070 nolu sandıklarda oylarını kullandı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1167 ve 1070 nolu sandıklarda oylarını kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Çankaya, Politika
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