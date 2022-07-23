Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Artvin- Erzurum yolunun 3-33. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeleri güzergahındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.
Seben ayrımı-Nallıhan yolunun 2-8. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor.
Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki (Arsan Köprülü Kavşağı mevkii) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Karamanlı- Burdur yolunun 2-3. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.
Kastamonu- Tosya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Denizli-Çardak yolunun 5-7. kilometrelerindeki (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Muş- Varto yolunun 53-54. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Sivas-Zara yolunun 24-31. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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