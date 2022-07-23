Kara yollarında durum

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu 'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeleri güzergahındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Erzurum, Edirne, Güncel, Son Dakika

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